Konaklý çocuklardan demokrasi örneði

Konak Belediyesi’nin Fuar Evlendirme Dairesi’nde yapýlan 1. olaðan seçimli genel kurula meclise üye 138 çocuk katýldý.

DEMOKRASÝ KATILIMCILARLA ÇOÐALIR

Yeni seçilecek Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Baþkaný ve yürütme kurulu üyelerine baþarýlar dileyen Konak Belediye Baþkaný Sema Pekdaþ, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi ancak tek þartý olmadýðýný belirterek, “Seçilenin istediðini yaptýðý bir rejim demokrasi deðildir. Gerçek demokrasi halkýn her aþamada yönetime katýldýðý, muhaliflerin rahatlýkla sözünü söylediði bir rejimdir. Demokrasiyi katýlýmcýlýkla çoðaltýrýz çünkü sadece seçilenlerin ve temsil görevi yapanlarýn deðil; farklýlýklarýn ve seçilmeyenlerin de görüþlerinin önemli olduðunu bilir ve onlarýn görüþlerinin de yansýmasýný isteriz” dedi. Konak Kent Konseyi Baþkaný Hamit Mumcu da, “Sevgili çocuklar, biz size hayalinizdeki dünyayý býrakamadýk ama sizin hayalinizdeki dünyayý kurmanýz için var gücümüzle size destek olacaðýz” dedi.

Konuþmalarýn ardýndan Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin görevi býrakan baþkan ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür belgeleri verildi. 138 çocuk üyenin katýlýmýyla yapýlan seçimler sonunda Konak Çocuk Meclisi’nin yeni baþkaný seçime tek aday giren 12 yaþýndaki Utku Medet Genç olurken, yeni Yürütme Kurulu Üyeleri Semih Eliaçýk, Cansu Beyazýt, Fatmagül Hasan, Tuðçe Çiçek, Ayþe Ceyda Öztürk ve Ayþegül Sezer’den oluþtu.