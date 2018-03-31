Köprübaşı modern görünüme kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun ilçeyi hem modern bir görünüme kavuşturmak hem de daha güvenli hale getirebilmek amacıyla 6 derede birden başlattığı ‘Dere Islah Projeleri’ tamamlandı.

SEL BASKINLARINI SON

Belediye Başkanı Zafer Mergen’i ekibi ile birlikte makamında ziyaret ederek ilçenin kaderini değiştiren proje hakkında görüş alışverişinde bulunan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “Yeregiren Deresi; Acı Dere; Gündoğdu Deresi; Kasar Dere; Soğukpınar Dere ve Kasar kuyu Dere yataklarını bu proje kapsamında yeniden düzenledik. 6 dere yatağında toplam 4700 metre trapez kesitli toprak kanal; 990 metre uzunluğunda betonarme U kesit kanal ( 146 metresi ızgaralı ), 2020 metre uzunluğunda taşkın koruma duvarı, 12 adet menfez imalatı ve 25 adet brit imalatları yaptık. Köprübaşı hem modern bir görünüme kavuştu hem de taşkın riski minimize edildi” dedi. İlçe merkezindeki Yeregiren Deresi üzerindeki çalışmaları Başkan Zafer Mergen ile birlikte gezen Ali Fuat Eker, projeyi bir an önce bitirebilmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Yaklaşık 7 milyon liraya mal olan projenin ikinci aşamasında ise Köprübaşı Belediyesi dere yataklarının çevresini yeşillendirecek.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nce 6 derede birden başlatılan ıslah çalışması tamamlanırken Manisa Köprübaşı yepyeni bir çehreye büründü.