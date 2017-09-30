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Körfez Festivali’nden muhteşem kareler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü ve Konak Pier işbirliğiyle düzenlenen İzmir Körfez Festivali'nin Fotoğraf Yarışması da sonuçlandı.

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Ortaya o renkli etkinlikten muhteşem kareler çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi›nin ilk kez bu yıl gerçekleştirdiği İzmir Körfez Festivali›ne dikkat çekmek ve körfezde farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu. 140 fotoğrafçının 517 eserle mücadele ettiği İzmir Körfez Festivali Fotoğraf Yarışması’nda, İzmir’in dışında İstanbul, Muğla, Denizli, Aksaray, Artvin ve Manisa’dan katılımcılar da yer aldı.

 

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