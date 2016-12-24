Körfez geçiş Projesi’ne

65. Hükümetin kurulması ve İzmir’den Başbakan çıkması ile çözümün geleceğine inandıklarını kaydeden Karabulut, “Başbakan Binali Yıldırım’ın çözüm iradesini ortaya koymasıyla birlikte, bölgemize yabancı yatırımcı ilgisi arttı, yabancı fonlar temsilcilerini göndermeye başladılar. Bugün Devletimizin zirvesinin; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın İzmir’de olmasının çok önemli olduğunu ve şehrimize verdikleri önemi gösterdiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İHALE TARİHİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a başlattıkları çalışma için teşekkür eden Karabulut, “Toprak sahipleri olarak, ‘Yıldırım talimat’ ile İnciraltı’nda planlama çalışmasının başlamasından dolayı çok mutluyuz. İzmirli Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a çok teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda İzmir Körfez Geçiş Projesi’nin ihale tarihini açıklamalarını ve İnciraltı için müjde vermelerini, toprak sahipleri olarak umutla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü Körfez geçiş projesi ile İnciraltı planlamaları ile birlikte İzmir şahlanacaktır” diye konuştu.

15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Körfez Geçiş Projesi ve sağlık turizmi konsepti ile oluşturulacak işletmeler sayesinde bölgede 15 bin kişilik istihdam oluşturulacağına dikkat çeken Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü; “İzmir’e katma değer getirecek her projenin yanında olacağız. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu ile beraber İnciraltın sorununun çok kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağına sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. Bölge halkı olarak, süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmayan Ak Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya’ya çok teşekkür ederiz. İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ve Balçova Kaymakamımız Sayın Süleyman Özçakıcı devletimizin, her zaman bizim yanımızda olduğunu hissettirdiler.”