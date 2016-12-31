KOSBİ’de çevre bayramı

Yıllık 7 milyar dolar ticaret hacmi ve 500’ün üzerindeki fabrikası ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’ni büyüttü.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği ile günlük 10 bin metreküp olan arıtma kapasitesini ikiye katlayan KOSBİ, düzenlenen törenle yeni tesisini hizmete aldı.

Arıtma tesisinden yapılan törende konuşan KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikalardan gelen evsel ve endüstriyel nitelikli atıkları, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara göre işleyerek deşarjını gerçekleştirdiklerini söyledi. Porsuk, Günlük 40 bin metreküplük işlem gerçekleştirecek şekilde projelendirilen Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri’nin hizmete sokulan ikinci etaplık kısmıyla birlikte günlük 20 bin metreküplük atık suyu arıtacaklarını söyledi.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞİYOR

Projeye başlangıç ve ihale aşamasından sonra yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir sürede arıtma tesisinin ikinci etabını tamamlamayı başardıklarının altını çizen Porsuk, “Daha çevreci bir organize sanayi bölgesi olmak için hep bir adım ileriye gitme hedefini kendine görev edinen KOSBİ, sanayicisi ile birlikte gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarını sürdürecek. Kapasitemizin artmasıyla birlikte yatırım ortamının da iyileştirilmesi için projeler üretiyoruz. Dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak inşa edilen arıtma tesisimiz sayesinde çevrenin korunmasını sağlamayı hedefledik” dedi.

Bölge olarak çevre duyarlılığı için başlatılan arıtma tesisinde her gün binlerce metreküp atık suyun zararsız hale getirildiğini sözlerine ekleyen Porsuk, “Artık gelişmiş ülkelerin de politikası haline gelen sürdürülebilir bir büyüme için çevrenin korunmasına önem veriyoruz. Bölge sanayisinin çevreyle uyumlu olarak büyümesi için çalışıyoruz. Bölgemizde merkezi atık su arıtma tesisinin yapımına 2010 yılında başlamıştık. Bakanlık tarafından onaylanan Günlük 40 bin metreküp proje kapasiteli tesisin ilk etapta 10 bin metreküplük bölümünü hizmete açtık. Şimdi de ikinci etabını açtık. Fabrikalarımızda oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular toplam uzunluğu 62 km olan OSB kanalizasyon hattımız aracılığıyla ve kendi cazibesi ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimize geliyor ve burada çeşitli arıtma kademelerinden geçtikten sonra ekosistemin kabul edebileceği nitelik ve kalitede arıtılarak doğaya geri veriliyor. Bugün 40 bin metreküplük hedefimize doğru bir adım daha atmış olduk” diye konuştu.

KOSBİ Çevre Şube Müdürü Hüseyin Evcil’in Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili verdiği bilgilerin ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesi kesildi.