KOSGEB desteğiyle temizlik meleği oldu

Emin adımlarla hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Dilek Katırcı, “Araştırmalarım sonucu KOSGEB’in sunmuş olduğu girişimcilik kursuna katıldım. Sertifikamı alarak ütü yapmak için iş yerimi kurma işlemlerine başladım. İşletmeme gelen talepler ve tepkiler gayet güzel. İşimi severek yapıyorum. Yıkama ve ütü yapmaya yönelik çalışıyorum. Hem yıkayıp hem de ütü yaparak insanlara komple bir hizmet sunabilmek için makine ekipmanlarımız mevcuttur” diye konuştu. Katırcı, kadınların da iş hayatında kaliteli bir hizmet sunabileceğini belirterek, “Kadınlar artık evde kalmaktan ziyade iş hayatına atılmak istiyor. Ben de bu düşünce ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyorum” dedi. Landry House Çamaşır Yıkama Ütü ve Temizlik Hizmetleri’nde koltuk, kanepe kılıfları, tül perdeler ve çeyizlik eşyaların, yorgan, yastık, battaniye çarşaf ve tüm giysilerin yıkanıp ütülenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Landry House ayrıca işletme olarak ev temizliği, ofis temizliği vb. hizmetleri veriyor.