KOSGEP desteği ile işyeri açtı

Oral, “Biz de çocuklarımızı büyüttükten sonra bunu neden değerlendirmeyelim ki düşüncesine girdik. Sonuçta bizler de çocuk sahibiyiz ve her anne-baba gibi çocuklarımızın beslenmesinde sağlık ve hijyen bizim için de ilk sırada geliyor. Gıda sektörü bu bakımdan çok riskli bir sektör. O nedenle bu işi kendimiz yapmaya ve bu sektöre kadın eli değdirmeye karar verdik. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın vermiş olduğu eğitimlere katılarak sertifikamı aldım. KOSGEB tarafından projem de kabul edilince, aldığım destekle hayallerime kavuştum” dedi.

EŞİM ÖNCE YANAŞMADI

İşletmelerini açarken öncelikli amaçlarının bir aile kasabı olmak olduğunu da belirten Yaşam Sunay Oral, «İlk başlarda eşim bu işi birlikte yapmaya yanaşmadı. Ancak benim ısrarlarına dayanamadı ve 2016 yılının Mayıs ayında Dalyan Kasap’ı açtık. Köfteleri ben yapıyordum. Diğer spesiyalleri ise eşim hazırlıyordu. Aklıma bir gün kasap olacağım hiç gelmezdi. Eşimin iş aşkı bize bunu doğurdu.Eşim bana her zaman destek oldu. Şunu fark ettim ki gittiğim her yerde bir kadın eli aradım; markette, manavda, restoranda. Sonra o kadın eli neden ben olmayayım ki diye sordum kendime. Bir kasabın yapabileceği her şeyi bir kadın olarak yapabiliyorum. Pirzola ve şiş hazırlıyorum, külbastı kesebiliyorum. Etin neresinden ne çıkar çok iyi bilirim. Her kadın gibi bende de hangi işi yaparsam yapayım en iyisini yapma isteği var” diye konuştu.

MÜŞTERİLER BANA ALIŞTI

Bir kadın olarak saçıyla, makyajıyla, giyimiyle her zaman bakımlı olduğunun da belirten Oral, “Önceleri insanlar benim yeni bir işletme olduğumuz için bu denli bakımlı göründüğümü düşünüyorlardı. Halbuki ben günlük hayatımda her zaman bakımlı olmaya özen gösteren bir kadınım ve kasaplık mesleği bunu yapmama engel değil. Artık çevredeki insanlar da, müşterilerimiz de benim bu halime alıştılar ve bunun son derece normal bir durum olduğu görüşündeler” şeklinde konuştu.