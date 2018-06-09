KTK, yaz kursları başlıyor

Alanında uzman eğitmenlerden oluşan kadrosuyla yaz döneminde eğitimlerine devam eden Kültürpark Tenis Kulübü, renkli programıyla çocuklara tenisi sevdirecek. Yaz dönemi boyunca Çeşme’de 3 haftalık dönemler halinde düzenlenecek tenis kurslarının yanı sıra Kültürpark Tenis Kulübü’nde de 5-14 yaş çocuklara da ders verilecek.