KTK, yaz kursları başlıyor
İzmir'in köklü kulüplerinden Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) ve Arkas Çeşme Site Spor işbirliğiyle yaz dönemi boyunca düzenlenecek kurslarla, çocuklar tenis öğrenecek.
Alanında uzman eğitmenlerden oluşan kadrosuyla yaz döneminde eğitimlerine devam eden Kültürpark Tenis Kulübü, renkli programıyla çocuklara tenisi sevdirecek. Yaz dönemi boyunca Çeşme’de 3 haftalık dönemler halinde düzenlenecek tenis kurslarının yanı sıra Kültürpark Tenis Kulübü’nde de 5-14 yaş çocuklara da ders verilecek.
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