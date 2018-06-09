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KTK, yaz kursları başlıyor

İzmir'in köklü kulüplerinden Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) ve Arkas Çeşme Site Spor işbirliğiyle yaz dönemi boyunca düzenlenecek kurslarla, çocuklar tenis öğrenecek.

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Alanında uzman eğitmenlerden oluşan kadrosuyla yaz döneminde eğitimlerine devam eden Kültürpark Tenis Kulübü, renkli programıyla çocuklara tenisi sevdirecek. Yaz dönemi boyunca Çeşme’de 3 haftalık dönemler halinde düzenlenecek tenis kurslarının yanı sıra Kültürpark Tenis Kulübü’nde de 5-14 yaş çocuklara da ders verilecek.
 

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