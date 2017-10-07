Küçük Menderes’in ‘ALTIN’ çağı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun döneminde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Küçük Menderes havzası için 12 baraj projesi geliştirdi. Barajlardan 5’i tamamlanırken; 1.6 milyar liralık da yatırım yapıldı. Türkiye’nin en verimli ovalarından Küçük Menderes Ovası adeta ‘altın çağını’ yaşıyor. Son 14 yıla kadar bir barajı bile olmayan havza için DSİ Genel Müdürlüğü adeta seferberlik ilan etti. 2003-2017 yılları arasında bölgeye tam 1 milyar 638 bin liralık yatırım yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 2003 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’ne getirilmesiyle başlayan süreçte 5 baraj hizmete sokuldu. 3 barajın inşaatına başlandı. 4 proje üzerindeki çalışmalar ise hala devam ediyor. 1993 yılında ihale edilen Beydağ Barajı ödenek yokluğu nedeniyle bir türlü ilerlememiş; 2003 yılına gelindiğinde projenin kalanını tamamlamak için 76 yıl daha ilave zaman öngörülmüştü. Proje Veysel Eroğlu’nun özel ilgisiyle bir anda ivme kazandı. Beydağ Barajı Küçük Menderes havzası için ilk adım oldu. Onu Ödemiş Bademli Barajı izledi. 28 metre yüksekliğinde ve 4.96 milyon m3 su tutma hacmine sahip olan baraj 2015 yılında tamamlandı. Ödemiş Bademli Barajı 10.480 dekar araziye su veriyor.

TİRE’YE 2 BARAJ İNŞA EDİLDİ

Tire’ye ise Veysel Eroğlu döneminde 2 baraj birden yapıldı. 2014 yılında tamamlanan Tire Yenişehir Barajı 690 bin m3 su tutma hacmine sahip. Temelden yüksekliği 39.5 metre olan baraj 1250 dekar araziye modern sulama imkanı sağlıyor. Bölge ekonomisine 860.000 lira ek gelir sağlayan proje ve sulaması 60 kişiye de istihdam olanağı yaratıyor. 2015 yılında yapımı tamamlanan Tire Eskioba Barajı’nın temelden yüksekliği ise 29 m. 720 bin m3 su tutma hacmine sahip olan baraj 870 dekar arazinin su ihtiyacını karşılıyor. Türkiye ekonomisine yıllık 690 bin lira gelir artışı sağlayan baraj ve sulaması 40 kişiye de iş imkanı yaratıyor.