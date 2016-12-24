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Küçük Þeyler’de eðlenceli diþ kontrolü

Bornova Küçük Þeyler Anaokulu öðrencileri hijyen, temizlik, aðýz ve diþ saðlýðý konusunda da farklarýný ortaya koydu. Gittikleri Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi’nde diþçi koltuðuna güle oynaya oturan öðrenciler diþ bakýmý konusunda ne denli bilgi sahibi olduklarýný gösterdiler.

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Bornova Küçük Þeyler Anaokulu öðrencileri saðlýklý yaþamanýn temel koþullarýndan hijyen, temizlik, aðýz ve diþ saðlýðý konusunda da farklarýný ortaya koydu. Diþ kontrollerini yapan diþ hekimi çocuklarýn aðýz ve diþ saðlýðý konusunda sorduklarýna verdikleri yanýtlarý þaþýrarak izledi.

 SUFLORSÜZ EÐÝTÝM

“Burada her þey küçüðün” ilkesiyle “Suflörsüz” eðitim alan Bornova Küçük þeyler Anaokulu öðrencileri belirli aralýklarla gerçekleþtirilen diþ kontrolünden geçtiler. Öðrenciler diþ kontrolünde de farklýlýklarýn ortaya koydular.

Basmane’deki Özel bir Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi’ne gruplar halinde giden öðrenciler, öncelikle diþ hekiminin kendilerine diþ bakýmýnda verdiði esprili bilgileri can kulaðý ile dinlediler. Diþ bakýmý, korunmasý ve kaçýnýlmasý gereken konularda diþ hekiminin sorularýný “Ben günde en az iki kez diþlerimi fýrçalýyorum” diye yanýtlayan öðrenciler kolalý içecekleri içmediklerini, her þekerli madde yedikten sonra diþlerini fýrçaladýklarýný söylediler.

Okul Müdürü Selami Korkmaz, “Çocuklarýmýz, yaþama, okulda öðrendiklerini uygulamalar desteði ile hazýrlanýyorlar. Saðlýk, hijyen ve saðlýðýn korunmasý konusunda  son derece dikkatliler. Bu nedenle bu tür kontrolleri onlar normal karþýlýyorlar. Diþlerine gösterdikleri özenin ne denli önemli olduðunun farkýndalar “ dedi.

 

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