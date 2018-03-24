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Küçük yüreklerin kocaman mesajı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Afrin’de mücadele eden Mehmetçik’e destek olmak için dergi çıkartıldı.

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İzmir’in 30 ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin kimisi Mehmetçik’e resim yaparken kimisi şiir yazdı. 26 sayfalık ’Afrin Özel Sayısı’nda toplanan destek çalışmaları için İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları öğrencileri de, Mehmetçik’e mektup yazarak manevi destek olmaya çalıştı. İlk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan Selçuk Kampusu öğrencileri, yazdıkları mektuplarda askerlere teşekkür etti ve onlar için dua ettiklerini söyledi. Öğrencilerin mektuplarından birkaçında şu ifadeler yer aldı: “Bu ülkeyi ayakta tutan Atatürk dedi ki; çocuklara veriyorum bu ülkeyi ve biz de bu ülkeyi      ayakta tutacağız. Merak etmeyin, Türkiye’yi hiç kimse yenemez.” 

Öğrenciler, Mehmetçik’e mektup yazarak manevi destek olmaya çalıştı.

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