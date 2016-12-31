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Kula’da yatırımlar masaya yatırıldı

Kula’da Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Kula’da hayata geçirdiği projeler dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve ekibi onuruna akşam yemeği programı düzenledi.

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Programda Kula’da hayata geçirilen ve planlanan projeler görüşüldü.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula için harcadıkları yoğun mesai ve özel ilgiden ötürü gecenin anısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e Kula yapımı özel kepenek, MASKİ, Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a ise keçe halı hediye etti. Başkan Ergün’e hediye edilen kepeneğin Kula’da göreve gelmelerinde anlamlı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Tosun, “Belirli kesimlerde içme ve yağmur suyu hatlarının birbirinden ayrılması atık suların arıtılması ve su baskınları önlenmesi hususunda kalıcı çözüm sağlandı” dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a özel şükranlarını sunan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Çalışmalarımızın önemli bir parçasını da Kula’da gerçekleştiriyoruz. Çalışkan, sempatik ve içten yapısıyla Kula’ya hizmetler kazandırıyor” diyerek Başkan Tosun’a Esma-ül Hüsna hediye etti. 

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