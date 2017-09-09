Kula’nın peribacaları turizmin ve yer biliminin gözdesi

Manisa'nın Kula İlçesi’nde volkanik arazide yer alan Kula Peribacaları, hem görselliği, hem de yerbilimciler için laboratuvar olması nedeniyle turizmin yeni gözdesi oluyor. Yılda yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği bölgede 16 yıldır çalışma yapan Prof. Dr. Tuncer Demir, Kula Peribacaları’nın Kapadokya’ya rakip olabileceğini söyledi.

Ülkenin ilk jeoparkının bulunduğu Kula’da, 80’den fazla volkan konisinin yanı sıra ziyaretçilerin ilgisini çeken peribacaları da bulunuyor. Kula’ya 16 kilometre uzaklıktaki Burgaz Mevkiinde yer alan ve koruma altında olan Kula Peribacaları, ücretsiz olarak gezilebilirken ziyaretçilerine de hayran bırakıyor. Yakınları ile birlikte alanı gezen ziyaretçilerin yanı sıra en güzel kareyi yakalamak isteyen fotoğrafçılar ve yer bilimciler de Kula Peribacalarını mesken tuttu. Türkiye’nin birçok yerinden öğrenciler ve yerbilimciler alanı gezerek, Kula Peribacalarını ve volkanik araziyi görme fırsatı yakaladı. İzmir’den gelen Nurten ve Bünyamin Tür çifti, burayı çok beğendiklerini belirterek, herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK BÖLGE

Kula Belediyesi’nin kurduğu Jeopark Merkezi’nde turizm işletmecisi Ali Karataş, “Kula Volkanik Jeoparkı, Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkıdır. İlk olarak 1.2 milyon yıl önce ilk volkan patlamaları yaşanmış. Daha sonra da üç evre halinde devam etmiş ve en son 10-12 bin yıl önce patladığı tahmin ediliyor. Bu alan jeopark sertifikası aldıktan sonra sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilgi çekmeye başladı. Sonbahar ve ilkbahar aylarında ziyaretçiler geliyor. Bunun için turizm tanıtım çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Jeopark alanına gelenlerin en son patlayan volkanın küllerini ve dikkat çeken peribacalarını görebileceklerini dile getiren Karataş, 300 kilometrelik bir alanın turizm potansiyeli olduğunu aktardı. Jeopark merkezinde çalışan jeofizik mühendisi Yiğit Karakuzu, jeofizik anlamda Kula Peribacaları’nın güzelliğinin dikkat çekti. Kula Peribacaları’nın bölgedeki volkanik olaylardan çok daha önce oluştuğunu belirten Karakuzu, “Turistlik anlamda jeopark alanında en çok turist çeken yer peribacaları. Yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi çekiyor” dedi.

ÜSTÜ AÇIK LABORATUVAR GİBİ

Bölgede İngiliz ve Hollandalı yerbilimcilerle birlikte 16 yıldır çalışma yapan Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir, “Bu bölgenin evrimi üzerinde çalışma yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bu bölge yerbilimleri açısından üstü açık laboratuvar gibi. Yer tarihinin yaklaşık olarak 24 milyon yıllık arşivi orada. Kapadokya bölgesindeki peribacaları volkanik küllerin üzerinde gelişmiştir. Kula bölgesi volkanik, ama oradaki peribacalarının volkanizmayla alakası yok. Kula’da peribacaları akarsuların günümüzden 14-15 milyon yıl önce biriktirmiş olduğu alüvyon depolar içinde gelişmişlerdir.