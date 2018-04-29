Kültür, sanat ve spor bu merkezde buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi’ndeki eski vali konağının bulunduğu alanda başlattığı ve kentin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes aldıracak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi projesini tamamladı. 4 bin 221 metrekare alana kurulan tesiste, kafeterya ve plates salonu olmak üzere toplam 2 adet spor salonu yer alıyor. El beceri kurslarının yapıldığı ve sergileneceği 4 adet atölye de merkezde bulunuyor.

Şehrin merkezinde ücretsiz olarak verilen kültür, sanat ve spor kursları ile atölye çalışmalarının yer aldığı tesise vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde plates ve zumba gibi spor kursları verilmesinin yanı sıra, tel kırma, hat gibi geleneksel el sanatları veresim kursları ayrıca halk oyunları kursları da veriliyor.

Belediye Başkanı Osman Zolan, eski vali konağı olarak kullanılan alanı Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırdıklarını hatırlatarak, yeni tesisle vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderebilecek bir alanın faaliyete geçtiğini söyledi. Başkan Zolan, ‘’Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, sadece İstiklal Caddesi’ne değil, bölgeye ve kent geneline hitap edecek. Denizlimize yakışır bir tesis daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle emeklilerimizin gazetelerini, kitaplarını okuyacağı, bilgisayar kullanabilecekleri aynı zamanda sohbet ve söyleşilerini yapacakları bir alanımız var’’ dedi.

GENİŞ ALAN İMKANI

Tesiste kısa süre sonra hizmete girecek kafeterya alanının olduğunu belirtenBaşkan Osman Zolan, ‘’Burada gençlerimizin ve hanım kardeşlerimizin spor yapabileceği geniş alanlar tasarlandı. El sanatları atölyeleri ile de merkezimizde sanat, spor ve kültürün bir arada yaşadığı bir mekan oluşturduk. Denizlimize hayırlı ve uğurlu olsun. Vatandaşlar tesisten dilediği şekilde faydalanabilecek. Merkezimiz çok fonksiyonlu olarak tasarlandı. Vatandaşlarımız burada istedikleri aktiviteyi ya da diledikleri sporu yapabilecekleri gibi dostlarıyla buluşup sohbet edip, keyifli vakit geçirebilecek. Bölge yeni bir cazibe merkezi haline gelecek’’ diye konuştu.