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Kupa Voley finalleri Balıkesir’de

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u makamında ziyaret etti.

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2016-2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Erkekler Kategorisi Finalleri müsabakalarının Balıkesir’de oynandığını söyleyen Üstündağ, Başkan Uğur’u yarın oynanacak olan final karşılaşmasına davet etti. Finaller süresince desteklerini esirgemeyen Başkan Uğur’a teşekkür eden Üstündağ, Balıkesir’de olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a teşekkür plaketi hediye etti. 

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