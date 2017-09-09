‘Kurtuluş’ coşkusuna Kurtoğlu damgası
Selendi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamalarına katılan Cengiz Kurtoğlu izleyenlerini coşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği kutlama programları çerçevesinde ilk olarak Zara’yı ağırladı.
Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günlerine özel düzenlediği kutlama programları kapsamında Selendi, müzik şöleni yaşadı. İlk olarak 2 Eylül Cumartesi günü Zara’nın sahne aldığı Selendi’de 3 Eylül Pazar günü de Cengiz Kurtoğlu Selendililerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Selendi Kent Meydanı’nda sahne alan Cengiz Kurtoğlu’nu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve eşi Ayçin Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Daire Başkanları, Selendi Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve binlerce Selendili izledi.
ŞARKILAR SÖYLENDİ
Sahneye ‘Duyanlara Duymayanlara’ isimli şarkıyla giriş yapan Cengiz Kurtoğlu, eski ve yeni birbirinden güzel şarkılarla Selendilileri hem duygulandırdı hem de gönüllerince eğlendirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde Türk Bayrakları ile sahneye çıkarak Cengiz Kurtoğlu’na kurtuluş coşkusuna ortak olması nedeniyle teşekkür etti. Selendi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sırtlarını dayadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Nurullah Savaş, “Onunla birlikte bu akşam bu meydanı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Böylesine anlamlı ve güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu geceye eşlik eden Türk müziğinin güzel seslerinden Cengiz Kurtoğlu’na coşkuyu iki katına çıkardığı için teşekkür ediyorum” dedi.
BAŞKAN SAVAŞ’A DOĞUMGÜNÜ SÜRPRİZİ
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’a küçük bir sürpriz yaptı. Doğum günü 4 Eylül olan Başkan Savaş’a sahnede sürpriz yapan Başkan Ergün, başarılı ve sağlıklı nice yıllar dileğinde bulundu. Doğum günü pastasını Başkan Ergün ve sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile birlikte kesen Başkan Savaş, 47 yıllık ömründe en anlamlı doğum günü kutlamasını yaşadığını belirterek, “Gönül bağım olan sizlerle beraber ve ağabeyim dediğim Cengiz Ergün ile birlikte bugünü kutlamaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
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