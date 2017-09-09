‘Kurtuluş’ coşkusuna Kurtoğlu damgası

Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günlerine özel düzenlediği kutlama programları kapsamında Selendi, müzik şöleni yaşadı. İlk olarak 2 Eylül Cumartesi günü Zara’nın sahne aldığı Selendi’de 3 Eylül Pazar günü de Cengiz Kurtoğlu Selendililerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Selendi Kent Meydanı’nda sahne alan Cengiz Kurtoğlu’nu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve eşi Ayçin Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Daire Başkanları, Selendi Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve binlerce Selendili izledi.

ŞARKILAR SÖYLENDİ

Sahneye ‘Duyanlara Duymayanlara’ isimli şarkıyla giriş yapan Cengiz Kurtoğlu, eski ve yeni birbirinden güzel şarkılarla Selendilileri hem duygulandırdı hem de gönüllerince eğlendirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde Türk Bayrakları ile sahneye çıkarak Cengiz Kurtoğlu’na kurtuluş coşkusuna ortak olması nedeniyle teşekkür etti. Selendi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sırtlarını dayadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Nurullah Savaş, “Onunla birlikte bu akşam bu meydanı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Böylesine anlamlı ve güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu geceye eşlik eden Türk müziğinin güzel seslerinden Cengiz Kurtoğlu’na coşkuyu iki katına çıkardığı için teşekkür ediyorum” dedi.