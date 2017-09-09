Kurtuluş coşkusunda Uğur Işılak imzası...

Altıeylül Belediyesi’nin Kurtuluş Etkinlikleri Uğur Işılak’ın muhteşem konseri ile başladı. Hafta sonuna kadar sürecek olan kurtuluş etkinleri Plevne Mahallesi’nde binlerce Balıkesirlinin doldurduğu alanda başladı. Etkinlikler Pamukçu Bengi efelerinin oyunuyla başlarken, ritmin dansı ekibinin hazırladığı düşmana direniş kararının alındığı, ‘Esaretin bağının çözülmesi’ isimli temsili bir koreografiyle devam etti. Tülütabakları ilgiyle izleyen vatandaşlar, gecenin finalinde Uğur Işılak’ın sahneye çıkmasıyla coşkunun en üst seviyesine çıktı. Uğur Işılak söylediği türkü ve şarkılarla Balıkesirli vatandaşları adeta mest etti.

BALIKESİR TEK YÜREK...

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı açılış konuşmasında sözlerinde Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’in Kurtuluş mücadelesinden bahsederken, “Balıkesir Kuva-i Milliye şehri... Balıkesir her zaman Bayrak için, Vatan için, Devlet için, Millet için yüreği tek vuranların memleketidir. Balıkesir her zaman mesele memleket meselesi olunca dik durmuştur. 15 Temmuz’da da öyle oldu. Balıkesirliler tek yürek olarak meydanları doldurdular, hep birlikte demokrasiye sahip çıktılar. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.

KUVA-İ MİLLİYE RUHU 15 TEMMUZ’DA

AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ise yaptığı konuşmada; “Altıeylül Balıkesir’imizin düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Bu gün Balıkesir’de Kuva-i Milliye ruhu ve Kuva-i Milliye insanı düşmanı bu topraklardan denize dökmüştür. Bayrağımız 95 yıldan beri hiç inmeden dalgalanıyor. Ve bu bayrağın altında bizler özgürce yaşıyoruz. Fakat bu gün geldiğimiz noktada 95 yıl önce bu topraklardan kovduğumuz düşmanlar boş durmadılar 15 Temmuz’da tekrar harekete geçtiler. Bu kez kendileri gelmediler, içimizden örgütlenerek, içimizden münafık çıkardılar. Ama unuttukları bir şey vardı 95 yıl önceki Kuva-i Milliye ruhunun içimizde yaşadığını unuttular. Ve Kuva-i Milliye ruhu 15 Temmuz’da dimdik meydanlardaydı. Ve biz bu ruhu diri tutmak için her yıl Altıeylül’de kurtuluş günümüzü coşku ile kutlayacağız. Balıkesir bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun” şeklinde konuştu. Kurtuluş etkinliklerinin ilk gecesi, gösteriler ve Uğur Işılak konseri ardından havai fişek gösterisi ile son buldu.