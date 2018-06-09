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Kuşadası’nda 80 bisikletli doğa için pedal çevirdi

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ‘Doğa için pedal çevir’ sloganıyla bisiklet turu düzenledi. 10 kilometrelik parkurda 80 bisikletçi pedal çevirdi.

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Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ‘Doğa İçin Pedal Çevir’ sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Çevrenin ve doğanın korunması ile ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turuna Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. 

Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan’ından başlayan bisiklet turuna 80 bisikletli katıldı. Ortalama 10 kilometre pedal çeviren bisikletçilerin turu Kervansaray önünde son buldu. Bisiklet turuna katılan 3 kişiye Kervansaray’da yapılan çekilişle bisiklet hediye edildi. 3 kategoride yapılan çekiliş sonucu verilen bisikletlerin talihlileri 15 Yaş ve Altı Kategorisi’nde Alişan Krımas vea Hakan Muça, 16 Yaş ve Üzeri Yetişkin Kategorisi’nde ise Mehmet Aydın Hakver oldu.

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