Kuşadası’nda sezonun ilk transatlantik gemisi

Kruvaziyer turizmin önde gelen merkezi Kuşadası’na, bu sezonun ilk transatlantik gemisi geldi. Kuşadası Ege Ports Limanı’na bu sabah yanaşan Malta bayraklı ‘’Mein Schıff 3, isimli transatlantik yolcu gemisiyle ilçeye çoğunluğu Alman 2 bin 739 turist ve bin 500 mürettebat geldi. Kuşadası’na giriş yapan turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ne düzenlenen turlara katılırken, bir bölümü de Kuşadası çarşısında gezmeyi tercih etti.

Kuşadası’ndan ayrıldıktan sonra Santorini, Marmaris , Rodos ve daha sonra Antalya’ya sefer düzenleyecek olan Mein Schıff 3 gemisinin Türkiye seferini Tamamlayacağını belirten Geminin Türkiye Acentesi İstanbul Denizcilik operasyon Müdürü Mert Bozkurt, “TUİ cruise firmasına ait olan Mein Schıff 3 turunu tamamladıktan 15 Ocak 2016 tarihinde suya indirilen ve Türkiye’ye ilk seferini gerçekleştirecek Mein Schıff 5 gelecek. Mein Schıff 5, 2017 yılında Kuşadası’na 2 sefer düzenleyecek” diye konuştu.

TURİZMİN BEL KEMİĞİ: KUŞADASI

Kuşadası’nın Türkiye’deki bir çok turizm merkezine oranla sezona çok daha hareketli başladığını belirten Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, “Kruvaziyer turizmi Geçmiş yıllara oranla ülkemizde ve sınırlarımızda gerçekleşen istenmeyen olaylar nedeniyle geçen yıl bir çok gemi şirketi Türkiye seferlerini iptal etti. 2017 yılında da düşüş yaşamasına rağmen, geçmiş yıllara oranla sayıları düşmüş olsa da, kruvaziyer gemileri Kuşadası’nın bel kemiği ve ana dişlisi olarak turizme can vermeye devam ediyor” dedi.