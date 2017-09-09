Kuşadası’nda toplu sünnet şöleni

Gerçekleştirilen organizasyonda; 25 çocuk davul-zurna eşliğinde faytonlarla şehirde gezdirildikten sonra Kuşadası Belediyesi KEGEV tesislerinde gönüllerince aileleri ile birlikte eğlendi. Toplu sünnet şöleninde palyaçolarla eğlenen çocuklara Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye ve Meclis üyeleri adına tam altın ve çeşitli hediyeler ikram etti. Kuşadası Belediyesi Hüseyin Can Vakfı Müdürü Ertuğrul Tabak, Uzun süredir ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, bundan sonraki yıllarda ihtiyaç sahibi ve çocuğuna sünnet düğünü yamayan vatandaşlarımıza toplu sünnet şölenini devamlı yapılacağını kaydetti

Kuşadası Merkez de 15 Davutlar mahallesinde ise 10 çocuk olmak üzere 15 çocuğumuzu sünnet yaptırdık diyen Tabak, “Ekonomik olarak zor durumda olan ve bu tur etkinlikleri yapamayan, belki de hayatları boyunca böylesi bir etkinliği yapamayacak çocuklarımızı bularak bu etkinliği düzenlemeye çalıştık.

Saygıdeğer Hüseyin Can 1980li yıllarda tüm mal varlığını bağışlayarak kendi yazdığı vakıf senediyle devretti” dedi.

Yönetimini de çoğunluk olarak Kuşadası Belediyesi’ne devrettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, “Uzun yıllardır Kuşadası’nda böylesi toplu sünnet şöleni yapılmamış. Bu yıl ilkini yapıyoruz. Bu etkinlikte sünnet olacak çocuklarımıza Belediye adına , ben ve 25 meclis üyemiz adına ve Kuşadası halkı adına küçük hediyeler vermekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.