KÜSİP’in pilot uygulayıcı üniversite ortağı DEÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2 Haziran’da Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ‘Ulusal Biyoteknoloji Çalışma Grubu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı’nın (KÜSİP) tanıtıldığı toplantıda, biyoteknoloji alanında ilk pilot uygulamanın DEÜ ile yapılmasına karar verildi. KÜSİP’te biyoteknoloji özelinde kayıt ve katılımın arttırılması amacıyla DEÜ’nün yanı sıra, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi ile Avrupa Biyoteknoloji Derneği ağı kanallarının kullanılacağı açıklandı. DEÜ, kamu ve özel sektörün sanal bir platform üzerindeki bu en önemli buluşmalarından biri olan KÜSİP’e, ev sahipliği yapacak ve Ar-Ge çalışmaları, gelişmiş laboratuvar altyapısı ile bilim ve teknoloji tecrübesiyle katkı sunacak. Hazırlanan projelerde ortaklık imkanları, insan kaynakları ve kariyer planlama çalışmalarıyla gençlere iş olanakları sağlanacak.

BU BİRLİKTELİĞİ ÖNEMSİYORUZ

Rektör Kasman, DEÜ’nün üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiğini ifade ederek, “KÜSİP, DEÜ ile ilk pilot uygulamayı gerçekleştirecek. Son dönemdeki çalışmalarla biyoteknoloji alanında çalışan akademisyenlerimizi, Ar-Ge merkezlerimizi ve laboratuvar alt yapımızı KÜSİP’e ileterek, farklı kurum ve kuruluşların hizmetine açmış olacağız. KÜSİP, üniversite öğretim elemanları, üniversite öğrencileri, sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile kamu-özel sektör Ar-Ge merkezlerinin bilimsel ve teknolojik alanlarda bilgi edinmesi, bilginin paylaşımı ve işbirliği gibi konularda ulusal ve uluslararası bir hareket olacaktır. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesi ve bu mekanizmanın dinamik bir yapıda olması, başarılı çalışmalara sıçrama noktası niteliği taşıyor” diye konuştu.