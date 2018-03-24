Liseli gençler gurur yaşattı

Çimentonun yapım aşamasında ortaya çıkan zehirli gazları dikkate alarak alternatif bir proje geliştiren liseli öğrenciler, projeleri üzerinde tam dört ay çalıştı. Akdaşçi ve Özlem, çalışmaları sırasında hem bir çimento fabrikasını kullandı hem de okulun laboratuvarında deneysel araştırmalarını yaptı. Atık maddelerle daha az karbon salınımlı ve çevreci bir çimento hazırlayan gençler, projelerini gönderdikleri dünyaca ünlü Harvard, Kanada Ryerson, Kanada Mc Gill, ve Jean Monnet üniversitelerinden davet aldı. Öğrenciler, Mayıs ve Haziran aylarında okullarını ve ülkelerini temsil ederek projelerinin sunumunu yapacaklarını söyledi.

ÇEVRECİ BİR PROJE

Proje hakkında bilgi veren Emir Akdaşçi, “Atık maddelerden çimento üretimi konusunda proje geliştirmeye karar verdik. Projemizde, kula cürufu ve kömür külü üzerinde çalıştık. Bir çimento fabrikasında yaptığımız çalışmalar sonucunda atık maddelerden çimentonun üretilebileceği kanısına vardık. Normalde çimento yapılırken kalker ve jips doğadan alınır ancak biz hali hazırda bulunan atık maddeleri kullandık ve doğaya zarar vermeden çimentonun üretilebileceğini gördük. Bu aynı zamanda ekonomiyede katkı sağlayacak” dedi.