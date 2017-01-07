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Lodosun yaraları sarılıyor

Şehzadelere Belediyesi, Manisa genelinde etkili olan lodos nedeniyle oluşturduğu kriz masası ile yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

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Kırılan ağaçlar ekiplerce kaldırılırken, hava şartları normale dönene kadar ekiplerin hazır bir şekilde bekleyecekler.  Şehzadeler Belediyesi ekipleri dün akşam itibari ile Manisa’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Şehzadeler ilçesinde oluşan sorunlara anında müdahale ederek, olumsuzlukların öne geçti. İlçenin birçok mahallesinde devrilen veya kırılan ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı. Şiddetli lodosun bir süre daha devam edeceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Uzmanların yaptığı uyarılar neticesinde şiddetli lodosun ilçemizde bir süre daha etkili olacağı ifade edildi. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak ilçe genelinde hiçbir sorun yaşanmaması için ekiplerimiz ile hazırda duracağız. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız kendi mahallelerinde ya da herhangi bir yerde gördükleri olumsuzlukları 444 9 045 Beyaz masa birimimize bildirmeleridir” dedi. 

 

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