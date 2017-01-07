Londra’da teşekkür buluşması

İş toplantısı için Londra’ya giden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Reina saldırısına en güzel cevap, Türkiye’de tatil” başlıklı yazısıyla Türkiye’ye destek veren Independent yazarı Simon Calder ile buluştu.

Sancak, İngiliz gazeteci yazara teşekkür etti ve İzmir’e davet etti. Ünlü İngiliz seyahat yazarı, İzmir’i mutlaka ziyaret edeceğini vurguladı. Londra’da Green Park’a bakan dünyaca ünlü The Ritz London’da gerçekleşen buluşmada, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, terörü lanetlerken, bu ve benzeri yazıların, iş dünyası için moral oluşturduğunu, Türkiye’de gündelik hayatın terör karşısında asla yenilmeyeceğini belirtti. Ünlü gazeteci Calder, buluşmadan memnuniyetini dile getirdi. Independent yazarı Simon Calder, birkaç gün önce kaleme aldığı yazısında, yılbaşı gecesi gerçekleşen Reina saldırısına en güzel cevabın, Türkiye’ye tatile gitmek olduğunu belirtmişti.

EN GÜZEL YANIT

İngiltere’de yayınlanan İndependent gazetesi yazarlarından ünlü gazeteci ve seyahat yazarı Simon Calder, gündem yaratan yazısında, “Türkiye’de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz” başlığını atmış, “Bu saldırılara verilecek en güzel yanıt, normal yaşantınızı değiştirmemektir” ifadelerini kullanmıştı. Bir iş toplantısı için Londra’ya giden Mesut Sancak, bu olumlu yaklaşımdan etkilenerek Simon Calder’e buluşma isteğini iletti. The Ritz London’da gerçekleşen buluşmada, ünlü İngiliz seyahat yazarı Calder, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, Simon Calder’e yazısı nedeniyle teşekkür etti; “Terör saldırılarını lanetlerken; objektif bir değerlendirme sonucu kaleme aldığınız bu yazınızla ilgili; Türkiye’nin her noktasından, hepimize çok olumlu tepkiler ulaştı” dedi.

HERKESE ÖRNEK OLSUN

Sancak, iş dünyasının aktif bireyleri olarak İngiliz gazeteci Simon Calder’in kaleme aldığı bu yazının örnek teşkil etmesini, Batı medyasında benzeri yazıların çoğalmasını dilediklerini dile getirdi. Folkart Başkanı Mesut Sancak şunları söyledi: “Yazınızla öne çıkan bu dayanışma moral desteğiniz, bizim için, iş dünyamız açısından çok anlamlıydı. Bizler bu objektif örneklerin çoğalmasını diliyoruz. Yazınızda belirttiğiniz gibi, bizler de insanlık düşmanı tüm terör saldırılarına verilecek en güzel yanıtın, bir yanda acımızı yaşayıp, başımız dik yasımızı tutarken; diğer yanda terörün amacına ulaşmaması için, normal yaşantılarımızı sürdürmek olduğuna inanıyoruz.”

‘TÜRKİYE’YE GELECEĞİM’

Ünlü İngiliz Seyahat yazarı Simon Calder ise doğal olarak Türkiye’de tatili düşünen pek çok kişinin İstanbul Boğazı’nın dibinde meydana gelen katliamı görünce şok olduğunu belirtti. Simon, katliamların yarattığı bu sarsıntıyı yorumlarken, hayatını kaybeden her insanın, ayrı bir trajedi olduğunu söyledi. Calder, turizm beldelerinin hedef olması ihtimalini, yazısında da gözden geçirdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak her yıl İstanbul’u ve Türkiye’nin sahil beldelerini ziyaret eden milyonlarca kişiyi düşündüğünüzde, herhangi bir tehlikeyle karşılaşma şansınız, hâlâ son derece düşük. Örneğin ben, güzel Türkiye’ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen bu şiddete verilebilecek en güzel cevap, aslında davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir.”

LONDRA’DA YATIRIM

Mesut Sancak, Simon Calder ile sohbet ederken, Londra’da yatırım yapmanın, Folkart’ın somut hedefleri arasında bulunduğunu da, sözlerine ekledi. Sancak Calder’e şunları söyledi: “Ülkemizle ilgili güzel sözleriniz, dayanışmanız; bize moral verirken, vizyonumuzda yer alan Londra’da yatırım yapma isteğimizi de güçlendirdi. Buna yönelik arayışımız, şu anda zaten sürüyor. Size tekrar teşekkür ederken, gazetecilik yaşamınızda başarılar diliyor, sizi İzmir’e davet ediyoruz. Davetimize katılımınızdan, mutluluk ve onur duyacağız.”

İZMİR DAVETİ

Terör saldırılarını lanetleyerek kınadığını belirten Sancak, Simon Calder’e daveti sırasında kısaca FOLKART’ı da tanıttı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı, “Biz FOLKART olarak, önümüzdeki yakın yıllarda Türkiye’nin en büyüğü olma iddiasında, yapı sektöründe, yenilikçi ve büyük yatırımlara imza atan, İzmir merkezli bir şirketiz.” dedi. Sancak şöyle konuştu: “Biz de sizi öncelikle İzmir’e ve Türkiye’ye, tekrar davet etmek istiyoruz. Eminiz ki güzel şehrimiz, hem binlerce yıllık tarihsel mirasıyla, hem de muhteşem doğal güzellikleriyle, sizi derinden etkileyecektir. İzmir’in kendisine özgü kültürü, sanatı, mutfağı, otantik güzellikleri, sizi şehrimizle kucaklaştıracaktır. İzmir’e aşık olacaksınız.”