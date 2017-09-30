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Macera parkı gün sayıyor

Ödemiş Belediyesi tarafından Türkmen Mahallesi’nde yapılan Macera Parkı’nda sona gelindi. Park önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak.

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Ödemiş’te ilk defa uygulanan ekipmanların yer aldığı Macera Parkı’nın yapımı tamamlanırken, Başkan Mahmut Badem çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekiple birlikte inceleme yapan Başkan Mahmut Badem, Macera Parkı’nın yakın bir zamanda hizmete sunulacağını ifade etti. Başkan Mahmut Badem, “İlçede ilk kez uygulanan ip parkuru, atlama kulesi ve modüler tırmanma duvarının yer aldığı parkta ekipmanların monte işlemleri tamamlandı. Küçükler için yeni oyun gruplarının yer aldığı parkımızın çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. 

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