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Madenciler Vali Güvençer’in makamında

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma 2 No’lu Şube Başkanı Erol Kasap ve Yönetimi Manisa Valisi Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

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Vali Güvençer’in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür eden Başkan Kasap yönetim kurulu üyelerini tanıtarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Kasap, ziyaret sırasında Vali Güvençer’e madenci heykeli hediye etti. Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Kasap ve yönetimine teşekkür ederek Soma’nın Manisa ve ülkemiz için çok önemli bir ilçe olduğunu, enerji merkezi Soma’yı daha da geliştirmek için projeler hazırlandığını ve Somalıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

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