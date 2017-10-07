Madenciler Vali Güvençer’in makamında

Vali Güvençer’in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür eden Başkan Kasap yönetim kurulu üyelerini tanıtarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Kasap, ziyaret sırasında Vali Güvençer’e madenci heykeli hediye etti. Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Kasap ve yönetimine teşekkür ederek Soma’nın Manisa ve ülkemiz için çok önemli bir ilçe olduğunu, enerji merkezi Soma’yı daha da geliştirmek için projeler hazırlandığını ve Somalıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını kaydetti.