MAKTEK’ten 250 milyon dolar’lık iş hacmi

Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri, 390 firma-firma temsilciliği ve 875 markanın katılımıyla Fuar İzmir’de gerçekleşecek. MAKTEK İzmir Fuarı’nın 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor.

Fuar şehri olarak bilinen İzmir, 2017 yılında yeni bir fuara ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olan ‘Makine’ ve ‘Takım tezgahları’ sektörü bu yıl İzmir’de bir araya geliyor.

2012 yılından bu yana yapılan ve uluslararası arenada kendini kanıtlayan MAKTEK Fuarı’nın bu yıl ilk kez İzmir’de yapılmasıyla ilgili görüş bildiren Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, “Üretimin olmazsa olmazı olan takım tezgahlarının gelişimi, diğer imalat sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Sanayide imal edilen her ürün, ya bir takım tezgahı ya da yine bir takım tezgahı ile imal edilmiş bir makina ya da kalıp vasıtasıyla üretiliyor. Bu açıdan takım tezgahı satışlarındaki ivmeler, ülke ekonomisi hakkında çeşitli fikirler veriyor. Uzun zamandır İzmir’de nitelikli ve kapsamlı bir fuar organize etmek istiyorduk. TÜYAP ile konuştuk ve anlaştık. Bu fuar sadece İzmir için değil, çevre iller ve ülkeler için de büyük potansiyel taşıyor. İstanbul’daki fuara katılamayanlar bu fuara gelebilecek” dedi.

MİLLİ ÜRETİM MİLLİ GÜÇ

‘Milli Üretim Milli Güç’ sloganıyla, makine imalat sektörünün her alanda dünyaya tanıtılması için çalışmalar yürüten MİB Makina İmalatçıları Birliği’nin Başkanı Ahmet Özkayan, İzmir’in ihracatının yüzde 8,4’ünün makina ve teçhizat ürünlerinden oluştuğunu ve Türkiye’nin makina ihracatında dünyada 4. sırada yer aldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “İzmir, firma sayısı ve ücretler açısından da imalat sanayi en büyük illerden biri. Bizler de MİB olarak Maktek İzmir’e Türkiye makina ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren üye firmalarımız ile katılıyoruz.2017’de takım tezgahları sektörüne baktığımızda imalat ve ihracatta 2016 yılı ile aynı performansı ve ithalatta da 2016 yılına göre yüzde 12 düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Makina imalat sektöründe ise, imalatın yüzde 3 ve ihracatın yüzde 5 seviyelerinde artması, ithalatın ise yüzde10 seviyesinde azalacağını ön görüyoruz.”

MAKTEK Avrasya Fuarı’nın Ege ayağını oluşturan MAKTEK İzmir Fuarı’nın açılış töreni, 4 Ekim 2017 Çarşamba günü gerçekleşecek. Yabancı misyon temsilcilikleri ve alım heyetlerinin de ağırlanacağı fuarda, geleceğin akıllı üretim teknolojileri sergilenecek ve yeni pazarlara açılım konusunda firmalara imkan sağlanacak.

MAKTEK İzmir Fuar’ında, üniversal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak, kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek.

Fuar şehri İzmir MAKTEK'i ağırlıyor

Ege Bölgesi’nin, makina sektörünün gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtenTüyap Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, iki yılda bir düzenlenerek geleneksel hale gelmesi planlanan MAKTEK İzmir Fuarı ile ilgili konuştu: “Ege Bölgesi, başta otomotiv tedarik, savunma ve havacılık, kalıp,ambalaj,gıda,ağaç işleme ve mobilya üretiminde, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının yüzde 16’sını bünyesinde barındırıyor. Fuarın en önemli amacı; Ege Bölgesi’nin imalat endüstrisine yönelik yatırımlara yön vermek ve teknolojiyi Egeli sanayicinin ayağına götürmek. Bu kadar önemli bir amaca hizmet ederken katılımcı ve ziyaretçilerin kaliteli bir platformda buluşması için titizlikle çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli üreticileri ve dünyanın en önemli markalarının bu fuarda yerini alması da yaptığımız kapsamlı çalışmaların ürünüdür.”