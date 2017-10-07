Male Industry’dan ayakkabıda yeni koleksiyonlar

Alsancak Meksika Sokağı’ndaki mağazada gerçekleşen kokteylde cemiyet hayatının önemli isimleri Male Industry’nin yeni koleksiyonlarını yakından görme fırsatı buldu.İtalya›nın önde gelen markalarına tasarım yapan Male Industry tasarımcılarının yeni sezon için hazırladıkları koleksiyonlarda modern çizgiler ve günlük kullanıma uygun modellerle birlikte resmi kıyafetlerle de rahatça giyilebilecek elegan, özel tasarlanmış ayakkabı ve aksesuvarlar dikkat çekti. Tasarımcılarının modern erkek modasının merkezi konumundaki İtalya’da olmaları sayesinde ayakkabıda güncel tasarımları ve renk kombinasyonlarını koleksiyonlarına rahatlıkla uygulayabilen Male Industry, 25 yıllık deneyimiyle sadece en iyi malzemeleri en iyi ustalarla tamamen el işi üretimlerle sektörün beğenisine sunuyor.

SPOR AYAKKABI RAHATLIĞI

Kalitenin vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Male Industry sahibi Yavuz Toktaş, günümüzün olmazsa olmazı rahatlığı da unutmadıklarını açıkladı. Kalın çift tabanlı kösele ayakkabılarında bile en son komfort teknolojilerini kullanan Male Industry, ürünlerinde kullanıcıya spor ayakkabı rahatlığını sağlıyor.