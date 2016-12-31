Mandalina kurudu değeri arttı

Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Satsuma’nın yetiştiği Seferihisar’da, son yıllarda ürünün markalaşması, çeşitliliğinin arttırılması ve üreticinin daha çok kazanmasıyla ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Seferihisar Belediyesi geçtiğimiz yıl deneme üretimlerini gerçekleştirdiği mandalinanın kurutma işlemini günde 350 tona çıkardı. 10 ülkeye gönderilen numunelerle ilgili önemli dönüşler sağlandı. İlk talep Romanya ve Polonya’dan geldi. Ürün, 100 gr’lık poşetler halinde adeti1,6 Euro’dan ihraç edildi. Kurutulmuş mandalina önümüzdeki günlerde kilosu 16 Euro’dan ABD ve Kazakistan’a satılacak.

İŞİ BÜYÜTECEĞİZ

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar’da bu işin büyüyerek yeni bir sektör haline geleceğini, birkaç yıl içinde ilçede yeni fabrikalar kurulacağını ve bölgede 20 bin ton mandalinanın kurutulabileceğini düşündüğünü söyledi. Başkan Soyer şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğimizde mandalina üreticisinin üretmekten vazgeçtiği gördük. Belediye öncülüğünde bir üretici birliği kurduk. Ürünü beraber işleyip, beraber pazarlayacağız dedik. Mandalina İşleme ve Paketleme Tesisi satın alarak, birliğe devrettik. Aradan aracıları çıkardık. Mandalinanın yan ürünlerini üretmeye başladık. Soğuk hava depomuz da tamamlanmak üzere. En son yaptığımız çalışmayla mandalinayı termal enerjiyle kuruttuk. Bu sayede mandalinanın 12 ay raflarda olmasını sağlamaya başladık.”

“Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’yle birlikte İzmir Jeotermal A.Ş.’den üç sera kiraladık. Sera içerisine izolasyonlu hat çektik. Kurutulma işleminin ardından bir kilo mandalina kurusu yaklaşık 12 Lira’ ya mal oluyor. Kurutulmuş mandalinayı yurtdışında kilosunu 16 Euro yani yaklaşık 58 Liraya almayı kabul ettiler. Yani mandalina 1’e 5 kazandırmaya başladı. Bundan böyle ürünümüzü satamadık, dolu yağdı ürün çürüdü, mevsim geçti yerlere döküldü sözlerini artık duymayacağız. Böylelikle üreticimiz daha çok kazanacak.”

ÜRÜN VİTAMİNİNİ KORUYOR

“Kabuğuyla veya içi kurutulmuş mandalina, hem besleyici, hem sağlıklı. İzmir’in tüm okullarına talibiz, her okulun kantininde seneye kurutulmuş mandalina satmak istiyoruz. Çocukların cips gibi sağlıksız yiyecekler yerine bol vitaminli mandalina kurusu yemesini arzu ediyoruz. Termal enerjiyle kurutulan mandalina vitamininden hiçbir şey kaybetmiyor. Bu ürünümüz sofralarda olacak, çantalara, raflara girecek. Ardından mandalina dışında, başka ürünler de kurutmayı hedefleyeceğiz.”