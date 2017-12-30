Manisa jeotermal enerji kaynakları değerlendirmesi

Toplantıda, Türkiye’nin Jeotermal sektörünün bin 38 megavat (MW) kurulu gücüyle dünya sıralamasında 4., Manisa’da 167 MW kurulu gücüyle Türkiye’de ise 3. sırada olduğu belirtildi. Manisa’da yaklaşık 250 jeotermal kuyu bulunduğu, bunların yaklaşık yarısının bin 500 metreden daha derinde olduğu kaydedildi. Türkiye’nin en derin jeotermal kuyusunun 4 bin 300 metre ile Alaşehir Soğukyurt’ta, en sıcak ikinci kuyusunun da 287°C ile Alaşehir Köseali’de bulunduğu dile getirildi.

TURİZMİN HİZMETİNDE

İl genelinde son 1 ayda özel sektöre ait 15 MW kurulu güce sahip santralin de devreye alınmasıyla toplam 7 adet Jeotermal Enerji Santrali›nin elektrik üretimi gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, Salihli’de 7 bin 292 konutun, il sınırları dâhilinde 779 dekar seranın jeotermal kaynaklarla ısıtıldığı, 6 adet termal otel ve kaplıca tesisinin turizm sektörüne hizmet verdiği bildirildi.