Manisa Mesir Festivali’ne hazır

Manisa bu yıl 477. kez Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ni coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de kentin en önemli simgelerinden biri olan festival öncesi şehrin cadde, bulvar ve parklarında aydınlatma ve LED’li süsleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Atatürk Kent Parkı, Fatih ve Ulupark içerisinde yer alan ağaçların gövdeleri LED aydınlatmalar ile süslenirken, cadde ve sokaklara da ay-yıldızın yanı sıra lale figürlü aydınlatmalar yapıldı. Türk Bayrağı’nın yanı sıra Manisa’nın simgelerinden olan lale figürü ile yapılan aydınlatma ve süsleme çalışmaları vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor.

IŞIL IŞIL GELECEK

Yapılan aydınlatma çalışmasıyla kentte festival havasının esmeye başladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “25-30 Nisan tarihleri arasında bu yıl 477.’kez Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ni coşkuyla kutlayacağız. Bu kapsamda bizde festival öncesi İzmir Caddesi, 8 Eylül Caddesi, Ulupark, Atatürk Kent Parkı ve Fatih Parkı gibi kentin birçok işlek noktasında aydınlatma ve süsleme çalışması gerçekleştirerek güzel görüntüler oluşturduk” dedi.