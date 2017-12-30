Manisa Ticaret Odası bütçesi kabul edildi

UMUDUN ADI: 2018

Yılın son meclis toplantısında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil 2017 yılının genel değerlendirdi. 2017 yılının sıkıntıların büyüdüğü, terör olaylarının ön planda yer aldığı bir yıl olduğunu belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, “Ne yazık ki 2017, Türkiye için sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan olumlu bir yıl olarak geçmedi. Aksine sıkıntıların büyüdüğü bir yıl oldu. 2017’de de dünya terör saldırılarıyla sarsıldı. PKK, FETÖ ve DAEŞ terörü hala ciddi bir tehlike olmaya ve canımızı yakmaya devam ediyor” dedi.

Siyasi açıdan da dış politikamız da geride bıraktığımız yılda sıkıntıların olduğunu söyleyen Başkan Erbil, “2017’de siyasi açıdan da dış politikamız pek parlak geçmedi. ABD ile ilişkilerimizde son dönemde yaşanan vize kriziyle birlikte süregelen gerginlik, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesiyle aradaki restleşme daha da tırmandı. Batıyla devam eden sorunlara karşın doğudaki Rusya ile işbirliklerimiz ise artıyor” diye konuştu.