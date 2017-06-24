Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda meclis toplandı

Manisa Arena Tesislerinde toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

Nisan ayında sanayi üretimimizdeki rekor artış ile yılın ikinci çeyreğine güçlü bir başlangıç yapıldığını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, “Nisan ayında sanayi üretimi aylık bazda 2.3, yıllık bazda yüzde 6.7 artarak son bir yılın zirvesini gördü. Malumunuz ülkemizde sanayi üretimi Temmuz ve Eylül aylarında iki kez düşüş kaydetmişti. Ancak Türkiye tüm badirelere rağmen sanayi üretiminde önemli bir yükseliş ivmesi yakalayarak, Nisan ayında son bir yılın zirvesini gördü. Nisan ayındaki yüzde 6.7’lik artış sanayicilerimizin her şeye rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ettiğinin bir göstergesidir” dedi.