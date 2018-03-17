Manisa’da 6 ton mesir macunu dağıtılacak

478’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Mesir Komitesi üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından program basına ve kamuoyuna duyuruldu.

Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı program ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Her yıl olduğu gibi bu senede 478’inci defa Manisa Mesir Festivali etkinlikleri geleneksel ruhuna uygun olarak yine büyük coşkuyla kutlanacaktır. Bu sene konseptimizi Zeytin Dalı Harekatında yer alan kahraman Türk askeri ve şehitlerimizle dayanışmak amacıyla daha farklı olarak planladık. Bu kapsamda etkinliklerimizde eğlence gibi hususlar yerine daha kültürel anlamdaki faaliyetler öngörülecek. Geleneksel olarak yaptığımız mesir saçım etkinliği aynı coşkuyla ve güzellikle kutlanacak. Bunu da halkımıza duyurmak isteriz. Bu kapsamda Türkiye’nin birçok ilinden farklı olarak Nevruz’umuzu da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Mesir Festivali 24-29 Nisan tarihleri arasında olacak” dedi.

21 CAMİDE MEVLİD

Çakıcı, “21 Mart’ta, 21 camide mevlidi şerif ve kuran-ı kerim tilaveti etkinliğimiz olacak. Bunun da duyurusunu yapıyoruz. Mesir Festivali de 24-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak” diye konuştu.

Belediyesi ek hizmet binasında,’ Mesir Komitesi’ üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından 478’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, program kamuoyuna duyuruldu.