Manisa’dan yeşil karşılama

Çalışmalar kapsamında Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı şehrin cadde, bulvar ve parklarında yaptığı peyzaj uygulamaları ile adeta görsel şölen sunuyor. Bu kapsamda Fırat Çakıroğlu Kavşağı’nın devamı ve Laleli Kavşağı’nda etkin projelendirme ve uygulama süreci çalışmaları tamamlandı. Fırat Çakıroğlu Kavşağı’nda renklerin uyumu ile çarpıcı bir peyzaj uygulamasında kullanılan taflan çeşitleri, berberis, şimşir ve sikasla tam bir bir ahenk oluşturdu. Laleli Kavşağı’nda ise zeytin ve şimşirler ile peyzaj uygulaması yapıldı.