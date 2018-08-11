Manisa’nın bitkisel üretimi 4 milyar TL’ye ulaştı

Manisa'nın katma değeri yüksek ürünlerinden olan pamuk, domates ve üzüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, önemli açıklamalar yaptı. Tarımsal üretim kaynakları, gelişmiş sanayisi, bereketli toprakları, yüksek üretim gücü ve çeşitliliği ile Manisa’nın ülkemizin önemli şehirlerinden olduğuna dikkati çeken Öztürk, “Kentte yaklaşık 515 bin hektar alanda üretilen birçok tarım ürününden ortalamanın üzerinde verim alınmakta. İlimiz, bitkisel üretim yönünden ülkemizde üst sıralarda bulunuyor. Manisa yıllık 4 milyar TL’den fazla üretimiyle ülke genelindeki bitkisel üretimin yüzde 3,03’nü yapıyor. Bitkisel üretimimiz 2002 yılında 1,4 milyar TL’yken 2017’de bu rakam yüzde 185’lik bir artışla 4 milyar liraya ulaşmıştır” dedi.

519 BİN 869 TON İHRACAT

Kente 2017 yılında 58 bin 525 dekar olarak gerçekleşen pamuk ekiliş alanlarının, bu yıl 100 bin dekarı aşacağı ve kütlü pamuk üretiminin de 60 bin tonu geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Öztürk, Manisa’nın salçalık domates üretiminde Türkiye’de ikinci sırada olduğunu söyledi. Manisa’nın ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla da göz doldurduğunu ifade eden Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, ‘’2017 yılı içerisinde ilimizden başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 519 bin 869 ton tarım ürünü ihracı yapıldı. Bunun parasal değeri 537 milyon 167 bin dolar oldu” diye konuştu.