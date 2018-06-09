Manisa’yı dev yatırımlarla donattık

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail bilen, 2018 yılında Manisa’ya yapılan yatırım miktarının 23 milyar TL olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarını sürdüren İsmail Bilen, kapı kapı dolaşarak vatandaşa AK Parti İktidarı döneminde kente yapılan yatırımları anlatıyor. Yoğun temposu arasında Star Gazetesi’ne açıklamada bulunan Bilen, Manisa’da hemen hemen hastane yapmadıkları ilçe kalmadığını, şehir hastanesini ise bu yılsonu itibari ile hizmete sokacaklarını söyledi. Bilen, tarımda çok ciddi desteklemeleri olduğunu, bu yıl da üzüm üreticisini mağdur etmemek adına Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifi’ni devreye soktuklarını dile getirdi. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla hemen hemen her ilçeye yurtlar yaptıklarını, yenilerini yapmaya da devam ettiklerini belirten Bilen, Manisa›da Cumhuriyet tarihinde 6 gölet yapıldığını AK Parti hükümetleri ile 16 yılda 50 tane ilave edildiğini, bunlardan 25’inin faaliyette olduğunu 25’inin de yapımına devam edildiğine dikkati çekti.

VATANDAŞIN TEVECCÜHÜ ARTIYOR

Manisa’da toplam 82 kilometre bölünmüş yola sahipken AK Parti ile bugün 350 kilometre yol ilave edildiğini hatırlatan İsmail Bilen, ‘’Sabuncubeli Tüneli’ni inşallah bu ay açıyoruz. Tren hatlarımızı yeniledik, otoyollar yaptık. Hızlı treni inşallah getiriyoruz. Yeni otoyollar ilave ediyoruz. Adalet saraylarını birçok ilçemizde yeniledik. Tarım il ve ilçe müdürlüklerinin birçoğunu yeniledik. Demirci Gördes arasındaki yolu tamamlamak üzereyiz. Alaşehir-Gölmarmara arasındaki bölünmüş yol, 2-3 kilometre kalmıştı, onu da tamamlayarak İstanbul bağlantımızı geçekleştirmiş olacağız. Okulların birçoğunu yeniledik. Cumhuriyet tarihinde Manisa’ya yapılan dersliğin nerdeyse 2 katını 16 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduk. Bütün bunlara bakıldığında vatandaşın AK Parti ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a memnuniyeti, teveccühü her geçen gün artmaktadır’’ diye konuştu.