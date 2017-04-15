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Marangozlar Odası’na ‘Sedefne’ indirimi

Marangozlar Odası Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısını Sedefne Termal Otel’de yaptı, Başkan Zekai Kafaoğlu’nun katılımıyla indirim sözleşmesi imzalandı.

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Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Altaş Altıeylül Şirketi tarafından işletilen Pamukçu Sedefne Termal Otel indirim anlaşmalarına devam ediyor. Marangozlar Odası Başkanı Kamil Güler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sedefne Termal Otel’de aylık toplantılarını gerçekleştirdiler, toplantının ardından üyelere yönelik indirim protokolünü Başkan Kamil Güler ile birlikte Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu imzaladılar. Oda üyeleri  oteldeki konaklamalarda yüzde 20 indirimden yararlanacak. 

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu  Pamukçu Mahallesi’nde bulunan Sedefne Termal Otel’in yenilenen konseptiyle hizmet verdiğini ifade ederek, sivil toplum örgütleriyle indirim protokolü imzaladıklarını kaydetti. 

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