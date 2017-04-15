Marangozlar Odası’na ‘Sedefne’ indirimi

Karzai: Afgan hükümeti saldırıya izin verdiyse vatan hainidir

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD'nin, perşembe günü Nangarhar vilayetinde gerçekleştirdiği saldırıyla ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini ve en tehlikeli bombayı burada test ettiğini söyledi.