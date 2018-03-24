Marmaris Tiyatro Günleri başladı
Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nin ev sahipliği yaptığı Festival kapsamında sahnelenen ilk oyun “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” izleyenlerinin beğenisini topladı.
Her dakikası salonda bulunanların içini ‘ cız’ ettiren Bosna savaşının ardından bir mülteci kampında kalan kadınlara yardımcı olmak için gelen Amerikalı bir kadın terapistin hikayesini anlatan, Eve Ensler’in yazdığı, Tuğrul Tülek ve Feri Baycu Güler’in Türkçe’ye çevirdiği, Tuğrul Tülek’in yönettiği, Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Gözde Kansu, Melisa Doğu, Ece Yüksel, Feri Baycu Güler’in sahnelediği sarsıcı oyun, ayakta alkışlandı.
ÖRNEK OLACAK DURUMDAYIZ
‘Nereye Gitti Bütün Çiçekler›ın konusu hakkında bilgi veren oyunculardan Şenay Gürler, “Aslında çok dramatik olan bir durumu, hayat nasılsa olduğu gibi, sade yalın şekilde izleyiciye aktarmaya çalıştık” dedi. Belediye Başkanı Ali Acar da, Festival için çevre ilçe hatta ilerden sanatseverlerin Marmaris’e geldiğine dikkat çekerek, “Bu yıl 5. kez düzenlenen Marmaris Tiyatro Festivali, gelir kaynağı yalnızca turizm olan ve bunun için yaz aylarını bekleyen turizm kentlerimize örnek olacak bir boyuta gelmiş bulunuyor” diye konuştu.
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