Marmarisliler güzel havanın tadını çıkardı
Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar yazdan kalma güneşli günün tadını çıkardı. Ülkenin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Marmaris güneşli bir güne ‘merhaba’ dedi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarında, ilçede bazı vatandaşlar parkta çocuklarıyla eğlenirken, bazı vatandaşlar da kafelerde oturmayı tercih etti. Termometrelerin 17 dereceyi gösterdiği kentte balık tutan vatandaşlar da vardı. Bazı vatandaşlar ise bisiklete binip şehir turu yaptı. Meteorolojiye göre, ilçede güneşli hava hafta sonu da devam edecek.
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