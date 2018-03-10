MASKİ’den Turgutlu’ya 690 kilometrelik yeni altyapı

Bu kapsamda, Manisa’nın en büyük ilçelerinden biri olan Turgutlu’da da altyapı dönüşümü yaşanacak. Projeler Dairesi Başkanlığı’nın İller Bankası ile koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında içme suyu noktasında yersel tetkikler tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde yapılacak incelemeler ile hatların geçeceği güzergahlar belirlenecek. 335 kilometrelik hat ile ilçe merkezinde sağlıksız içme suyu hattı kalmayacak.

335 kilometrelik kanalizasyon ve 20 kilometrelik kısmi yağmursuyu hattı için ilçede proje ihalesi yapılarak proje çalışmalarına başlanıldı. MASKİ tarafından içme suyu, kanalizasyon ve kısmi yağmursuyu şebekesinin projelerinin birlikte bitirilmesi hedefleniyor.

“VATANDAŞA HAYIRLI OLSUN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde altyapı dönüşümünün MASKİ Genel Müdürlüğü’nce hızlı bir şekilde devam ettiğini belirti. Başkan Cengiz Ergün, “İl genelinde yıllarca altyapı hizmeti yapılmamış yerlerde projelerimizi tek tek hayata geçirerek vatandaşlarımızı sağlıklı ve uzun yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapılara kavuşturuyoruz” diye konuştu.