Matadorlar Türk balığı ziyafeti çekecek

Avrupa’nın beşinci büyük ekonomisi olan İspanya’nın 50 milyona yaklaşan nüfusu ve yıllık 75 milyonu aşan turist ziyaretçisiyle Türk su ürünleri sektörü açısından en büyük ihraç pazarlarından biri konumunda olduğunu ifade eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, İspanyolların Türk su ürünlerini daha fazla tercih etmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

SU ÜRÜNLERİ İTHALATI 300 MİLYON DOLAR

İspanya’nın yıllık 300 milyon dolar su ürünleri ithalatı olduğuna dikkati çeken Kızıltan, “Türkiye’nin İspanya’ya su ürünleri ihracatı ise 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 27 milyon dolar. Bu ihracatın 23 milyon dolarlık dilimini Egeli balıkçılar gerçekleştirdi. Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun 2015 ve 2016 yıllarında CONXEMAR 2017 Fuarı’na katıldığını ve Türk su ürünlerini tanıttığını anlatan Kızıltan, Türk su ürünleri sektörünün söz konusu fuarda üçüncü kez tanıtım yaptığını önümüzdeki yıllarda da İspanya’da tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. CONXEMAR 2017 Fuarı’na 43 ülkeden 600 firma ya da kuruluş katılırken, 106 ülkeden 30 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Su Ürünleri Sektörü, 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde 612 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2016 yılının aynı döneminde ise; Türkiye 572 milyon dolar su ürünleri ihracatı yapmıştı. Su ürünleri ihracatı yüzde 7 gelişirken, İspanya 27 milyon dolarlık ihracat ile Hollanda, İtalya, İngiltere, Almanya ve Rusya’nın ardından en fazla ihracat yapılan 6. Ülke oldu. İspanya’ya su ürünleri ihracatında, Çipura 11 milyon 14 bin dolarlık ihracatla en fazla ihraç edilen su ürünü olurken, İspanya’ya levrek ihracatı 7 milyon 718 bin dolar, pembe Derinsu karidesi ise; 1 milyon 433 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.