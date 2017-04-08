Mavişehir’de SiluET zamanı
İzmir'in gözde yaşam merkezi Mavişehir'de İzmirliler ile buluşan SiluET Restoran, özel et menüleri ve keyifli ortamıyla beğeni topluyor.
Geçtiğimiz mart ayında genç işadamları Sami Rogola ve Buğra Özerdoğan tarafından hizmete açılan SiluEt Restoran, dekorasyonu ve özgün tasarımıyla dikkat çekiyor. SiluET Restoran'da 30 yıllık deneyimli usta Sezgin Karaal'ın hazırladığı ve farklı damak tatlarına uygun lezzetler iştah kabartıyor.
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