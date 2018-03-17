Mehmetçiğe destek için ‘KLİP’ çektiler

Yaklaşık 10 gün süren çekimlerde Denizli’nin tarihi ve kültürel yerleri kullanıldı. Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından, “Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisimizden Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’deki kahraman Mehmetçiğimize mesaj var. Emeğinize ve yüreğinize sağlık gençler” sözleriyle paylaştı. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BÜTÜN DUALARIMIZ SİZİNLE

Hazırlanan videodaki mesajda ise, “Afrin’e giden yiğide! Ailene bir mesajın var mı diye soruyor. Yüreği vatan aşkıyla kavrulan Mehmetçik! Tıpkı 57. Alay gibi geri dönmeyi düşünmüyor. Söyleyin aileme, beklemesinler beni diyor. Bu memleketin kahraman evlatları, kınalı kuzuları, yiğit komutanları. Dualarımız sizinle. Güneş teninizi yakmasın, yağmur canınızı acıtmasın. Burnunuz kanamasın, ayağınıza taş değmesin, gözünüzden yaş düşmesin. Başınız öne eğilmesin. Bombalar, kurşunlar kılınıza zarar vermesin. Ocağınız sönmesin. Sancağımız, bayrağımız yere inmesin, ezanımız dinmesin!” ifadeleri kullanıldı.