Menderesli çiftçilerin yaraları sarılacak

Aşırı kar yağışı nedeniyle, örtüaltı yetiştiriciliği yapılan alanlarda meydana gelen çökme ve yıkılmalardan zarar gören üreticilerin borçlarının erteleneceğini açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Bölgedeki üreticilerimizin borçları ertelenecek. Kar yağışından dolayı yolların kapanmış olması, sera alanlarının hepsine girmeyi mümkün kılmıyor. Arazi şartları uygun hale geldiğinde bölgedeki üreticilerimizin hepsinin üretim alanları ziyaret edilmiş olacak. Konunun takipçisiyiz, çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.

YARALAR SARILACAK

Menderes’te toplamda 9 bin 131 dekar sera alanı bulunduğunu, bu alanlardan bin 755 dekarda kesme çiçek, 7 bin 376 dekarda ise sebze yetiştiriciliği yapıldığını hatırlatan Kaya, “Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kaydı bulunan 412 çiftçimiz bulunmasına rağmen, bölgede bin kişinin örtüaltı yetiştiricilik yaptığını biliyoruz. Bögedeki seralarda marul ve kesme çiçek üretimi yapılıyor. Seralarda çökme ve yıkılmalar meydana geldi, yer yer yüzde 50 ile yüzde 90 arasında zararlar mevcut. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun. Yaralar sarılacak” dedi.