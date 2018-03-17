Menderes’te Gençlik Merkezi’nin çalışmalarısürüyor

Barbaros Mahallesi’ne kazandırılacak ve 3 milyon liraya mal olacak proje Menderes’te bir ilk olacak. 5 bin 587 metrekare alan üzerine yapılacak projede gençler için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Üç kattan oluşacak proje, içerisinde bulunan sosyal tesisleri ile dikkat çekiyor. Açık ve kapalı basketbol sahaları, derslikler, seminer salonları, kütüphane, eğitim odaları ve birçok farklı alandan oluşacak Gençlik Merkezi kısa zamanda ilçeye kazandırılacak.

PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ İlçemiz için söz verdiğimiz tüm projelerimizi yerine getiriyoruz. Genç kardeşlerimiz için de birçok projeyi hayata geçirdik. Sporla bağlarını güçlendirmeleri adına spor komplekslerini, halı sahaları, basketbol sahalarını, tenis kortlarını ilçemize kazandırdık. Şimdide Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle Menderes Gençlik Merkezi’ni ilçemize kazandırıyoruz. Projeye verdikleri destek için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. İnşallah yılsonu yapımını tamamlayıp genç kardeşlerimizin hizmetine açacağız. Bizim dönemimize kadar halı sahası dahi olmayan ilçemiz yaptığımız sosyal tesisler ile herkesin gıptayla baktığı noktaya geldi” dedi.