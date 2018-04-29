İZSU tarafından ilçe genelinde kazıp bırakılan yollarda Menderes Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar hızla ilerlerken, Belediye Başkanı Bülent Soylu da çalışmaların başında yer alıyor. İlçe merkezinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaların da Başkan Soylu’yu vatandaşlar da yalnız bırakmıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak çalışmaları denetleyen Başkan Soylu, gittiği her noktada vatandaşlarla bir araya geliyor, görüşlerini ve önerilerini dinliyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Menderesliler, yolları yürüyerek karış karış dolaşan Başkan Soylu’ya yorgunluk kahvesi ikramında bulunmayı da ihmal etmiyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Yolları kazıp bırakan, benim vatandaşımı sıkıntıya mahkum eden İZSU’nun yapması gereken işi biz yapıyoruz. İlçe merkezimizde hummalı bir çalışma mevcut. Yaptığımız çalışmalar ile tüm yollarımız kullanışlı hale gelecek. Artık belediyede makam odamda değil, yollardayım ve bu yollar düzelene kadar da ayrılmayacağım” dedi.

Mendereslilerin çalışmalara destek verdiğini kaydeden Başkan Soylu,” Bu çalışmalarda en büyük destekçimiz vatandaşlarımız. Menderes’te halk hareketi başlamıştır. İZSU’nun bozup mahvettiği yollarda başlattığımız çalışmalara bizim kadar vatandaşımız da sahip çıkıyor. Başkanının yanında olan vatandaş, vatandaşının yanında olan belediye olarak Menderes’te kendi söküğümüzü kendimiz dikmeye devam edeceğiz. Biz bir oldukça varsın onlar çukurlar kazıp yolları mahvetsin. Hemşehrilerimin desteğiyle Menderes’i hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız” diye konuştu.