Menderes’te mutlu sözleşme

Menderes Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 82 kadrolu işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Menderes Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen imza törenine işçilerde katıldı. 2017- 2019 yıllarını kapsayan sözleşme ile işçiler ilk yıl yüzde 9 ikinci yıl yüzde 10 zam alacak.

KARDEŞLERİMİZİ İÇİN...

İmza töreninde konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, «Çalışma arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Kardeşlerimiz için en iyisi neyse onu yapmanın arzusundayız. Bu anlayışla belediyemizin mali yapısının elverdiği en yüksek şartları zorlayarak sözleşmeyi gerçekleştirdik. İşçi kardeşlerimizin mutlu olacağı bir toplu sözleşmeye imza attık. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalıştığımız arkadaşlarımıza emeklerinin hakkını verdik. Menderes’te toplu sözleşmeye değil, mutlu sözleşmeye imza atmış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun» dedi.

BAŞKAN SOYLU’YA TEŞEKKÜR

Belediye İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Metin Şanlı ise, “Toplu iş sözleşmemizi Menderes Belediyemizle imzalamanın mutluluğunu tüm işçi kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Menderes Belediye Başkanımız Bülent Soylu ile yaptığımız görüşmede bizlerin taleplerini geri çevirmedi. İşçinin hakkını koruyan, emekçi dostu bir başkan olarak bizlerin her zaman yanında olduğu için kendisine teşekkür ederiz” dedi.