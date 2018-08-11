Menderes’te sahiller artık vatandaşın oldu

Yapılan uygulama halktan tam not aldı. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Sahillerimizdeki işletmelerin plajlarda halka para ile kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır ve işletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Zabıta ekiplerimiz takiplerini sürdürmektedirler. Halkımızın huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz” dedi.