Menderes’te sahiller artık vatandaşın oldu
Menderes Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridindeki tüm şezlonglar kaldırılarak, halkın sahil şeridinden gönüllerince yararlanmasının önü açıldı.
Yapılan uygulama halktan tam not aldı. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Sahillerimizdeki işletmelerin plajlarda halka para ile kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır ve işletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Zabıta ekiplerimiz takiplerini sürdürmektedirler. Halkımızın huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz” dedi.
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