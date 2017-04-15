Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Menemen Plastik İhtisas plastiğin mabedi olacak

Türkiyenin tek Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğini taşıyan Menemen Plastik İhtisas OSB’de tüm parseller satıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fabrikaların inşaatları da hızla devam ediyor. Sektöründe lider iki büyük tesis dahil toplam 5 fabrika da yatırımlarını tamamlayarak üretime başladı. Yaratacağı istihdam ve sahip olduğu imkanlarla tüm Türkiye’ye hatta dünyaya ‹örnek olan› bir Organize Sanayi Bölgesi özverili çalışmalarla iş dünyasına kazandırıldı. Türkiye’nin ilk plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olan Menemen Plastik İhtisas OSB, tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından hızlı bir inşaat sürecine girdi. Toplam 41 sanayi parselinin bulunduğu Menemen Plastik İhtisas OSB’de yılsonunda yüzde 75 doluluk oranına ulaşılması hedefleniyor.

5 BİN ÇALIŞANI İSTİHDAM EDECEK 

Menemen Plastik İhtisas OSB’de düzenlenen basın toplantısında tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi. Tüm zorluklara rağmen sanayicinin yatırım ve üretim azminin devam ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, “Bizler zorluklara alışığız. Gördüğünüz gibi sanayinin buraya gelmesiyle yeni sosyalleşmeler yeni açılımlar da beraberinde geliyor” diye konuştu.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatikan'a gittiler, ne işiniz var orada?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatikan'a gittiler, ne işiniz var orada?

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA