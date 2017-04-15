Menemen Plastik İhtisas plastiğin mabedi olacak

Fabrikaların inşaatları da hızla devam ediyor. Sektöründe lider iki büyük tesis dahil toplam 5 fabrika da yatırımlarını tamamlayarak üretime başladı. Yaratacağı istihdam ve sahip olduğu imkanlarla tüm Türkiye’ye hatta dünyaya ‹örnek olan› bir Organize Sanayi Bölgesi özverili çalışmalarla iş dünyasına kazandırıldı. Türkiye’nin ilk plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olan Menemen Plastik İhtisas OSB, tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından hızlı bir inşaat sürecine girdi. Toplam 41 sanayi parselinin bulunduğu Menemen Plastik İhtisas OSB’de yılsonunda yüzde 75 doluluk oranına ulaşılması hedefleniyor.

5 BİN ÇALIŞANI İSTİHDAM EDECEK

Menemen Plastik İhtisas OSB’de düzenlenen basın toplantısında tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi. Tüm zorluklara rağmen sanayicinin yatırım ve üretim azminin devam ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, “Bizler zorluklara alışığız. Gördüğünüz gibi sanayinin buraya gelmesiyle yeni sosyalleşmeler yeni açılımlar da beraberinde geliyor” diye konuştu.